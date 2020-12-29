Силуанов: РФ "не будет отступать" в вопросе отмены налогового соглашения с Нидерландами

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Россия "не будет отступать" в вопросе денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы договорились с Кипром, Люксембургом и Мальтой, решение у нас принято. С Нидерландами посложнее, здесь компромисса нет. Мы запустили внутриправительственную, а потом и внутригосударственную процедуру по денонсации соглашения, поэтому мы здесь отступать не будем. Почему? Потому что у нас и в бюджете предусмотрены дополнительные ассигнования, которые мы недополучали в результате того, что деньги уходили через эти транзитные юрисдикции. Там уровень налогообложения для наших небедных компании - 2-3%, сейчас будет 15%, за отдельными исключениями", - сказал Силуанов. "Деньги мы учли в бюджете от денонсации всех этих соглашений в размере 150 млрд рублей", - добавил он.

При этом Силуанов подчеркнул, что Россия пока не планирует пересматривать налоговые соглашения с крупными партнерами. "Мы пока не собираемся ни с кем пересматривать [налоговые соглашения] из крупных стратегических партнеров - Франция, США, Италия, Китай. Ничего не предусматриваем", - отметил министр.

В декабре Минфин РФ объявил о начале разработки законопроекта для денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. До этого российский Минфин провел несколько раундов переговоров с Минфином Нидерландов и предложил условия, аналогичные тем, которые уже были согласованы с Кипром, Люксембургом и Мальтой, однако переговоры не увенчались успехом.

Подход к изменению соглашения, предложенный Нидерландами, в свою очередь не был поддержан российской стороной, так как предусматривал сохранение отдельных каналов для вывода средств из страны, отмечает Минфин.

Существующее налоговое соглашение с Нидерландами позволяет выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2-3%, тогда как соответствующая ставка в России в разы выше: например, для юридических лиц - 15% по дивидендам и 20% по процентам.

Президент России Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.