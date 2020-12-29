Силуанов считает маловероятным, что нефть останется по $50 в долгосрочной перспективе

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Министр финансов РФ Антон Силуанов считает маловероятным, что цены на нефть сохранятся на уровне $50 за баррель и выше в долгосрочной перспективе.

"Бюджетное правило страхует снижение цен на нефть. В средне- и долгосрочной перспективе понятно, что спрос на углеводороды находится в рисковой зоне. Все-таки это и "зеленые" технологии, все эти углеродные налоги, переход на электричество вместо бензина в автомобильной технике. Все это говорит о том, что рассчитывать на сохранение цен на уровне $50 и выше в долгосрочной перспективе, наверное, маловероятно. Поэтому ФНБ как раз страхует снижение доходов от углеводородов. Мы в этом году его и не тратили, потому что снижение доходов было связано не только со снижением цен на нефть, но и - основная масса - со снижением экономической активности, снижением налогов и отсрочки налогов. Поэтому мы осуществляли заимствования [в 2020 году]", - сказал Силуанов.

По словам министра, Минфин в случае недополучения бюджетом доходов в 2021 году будет или заимствовать средства, или расходовать средства из Фонда национального благосостояния. "На случай ухудшения ситуации с доходами однозначно мы здесь не будем планировать увеличение налоговой нагрузки. Если доходы не будут поступать, будем заимствовать. Если нефтегазовые доходы не будут поступать, будем осуществлять траты из Фонда национального благосостояния", - отметил Силуанов.

Вместе с тем, в случае ухудшения ситуации с доходами бюджета Минфин не планирует дополнительных налоговых обременений. "Это не будут дополнительные налоговые обременения. Мы уже сейчас очень серьезно провели маневры, надо немножко пыл сбавить", - подчеркнул глава Минфина.

В 2021 году Минфин планирует продолжить траты из ФНБ, а в 2022 году, исходя из прогнозов цен на нефть, перейдет к его пополнению. "В 2021 году то же самое - мы планируем использовать средства [ФНБ], в 2022 году, исходя из действующих прогнозов цен на нефть, мы будем пополнять его", - сказал Силуанов.