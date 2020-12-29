Маркировка молочной продукции в России будет проводиться добровольно с 20 января

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Маркировка молочной продукции будет осуществляться в России в добровольном режиме с 20 января 2021 года. Об этом говорится в сообщении Минпромторга.

"С 20 января 2021 года маркировка молочной продукции будет осуществляться в добровольном режиме", - отмечается в сообщении.

Как напомнили в министерстве, с 1 июня 2021 года вступят в силу требования по обязательной маркировке в отношении сыров и мороженого, с 1 сентября - молочной продукции со сроком годности более 40 суток и с 1 декабря - продукции со сроком годности 40 суток и менее.

"Этапность вступления в силу требований по маркировке более чем мягкая и максимально сдвинута вправо. Завершающий этап наступит только через три года - 1 декабря 2023 года. С этой даты начнется обязательная поштучная прослеживаемость каждой единицы продукции", - приводятся в сообщении слова главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Он пояснил, что поштучный учет будет распространяться только на товары со сроком годности более 40 суток. "В этом вопросе Минпромторг России пошел навстречу отрасли, и для скоропортящейся продукции оставили в системе маркировки только партионный учет. То есть бизнес имеет все возможности постепенно, в комфортном режиме включаться в проект маркировки", - считает министр.

В свою очередь, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев подчеркнул, что министерство уделяет особое внимание развитию молочной отрасли. Производители имеют доступ к широкому набору инструментов поддержки, включая субсидии, льготное кредитование, возмещение части капитальных затрат. "Для минимизации затрат при введении обязательной маркировки молочной продукции, помимо сохранения действующих форм поддержки, мы разработали дополнительной комплекс мер. В частности, предоставление льготных краткосрочных кредитов на приобретение кодов, обеспечение печати и техническое обслуживание оборудования для маркировки, а также льготных инвестиционных кредитов на его закупку", - заявил он.

Кроме того, по его словам, в настоящий момент разрабатывается нормативно-правовой акт, предусматривающий возможность поставки молочным предприятиям оборудования для маркировки на условиях лизинга.

Прохождение эксперимента

В рамках добровольного эксперимента по маркировке молочной продукции Минпромторг России предложил производителям несколько вариантов нанесения кодов на товары, в том числе принципиально новый метод. Предлагается три способа нанесения кода маркировки. Помимо наклеивания этикеток и печати кодов в момент производства молочной продукции на линии, производитель может заказать в типографии упаковку на свои товары с уже нанесенными кодами маркировки. Типографский способ освобождает предприятия от необходимости покупать полный комплект оборудования для маркировки, и, таким образом, позволяет значительно сократить затраты на оснащение.

По оценкам Минпромторга РФ, порядка 70% производителей в качестве основного метода нанесения кодов маркировки выбирают именно типографский метод. "Сейчас в системе более 8 тыс. участников оборота, в том числе 632 производителя и 173 импортера. Напомню, что производители могут использовать три способа нанесения DataMatrix - прямое, этикетирование, типографское нанесение. Их особенности и технические решения доступны на сайте "Честный знак", - сообщил председатель совета директоров оператора маркировки Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин.

По его словам, самый оптимальный для многих способ - получение из типографий упаковки с уже нанесенными кодами. "Нами разработан план подготовки типографий, по которому они будут готовы не позднее, чем за два-три месяца до начала обязательной маркировки определенного продукта. Мы готовы в приоритетном порядке подготовить планы подключения типографий, которые важны производителям", - подчеркнул Дубин.

По мнению главы Минпромторга, молочная продукция является самой сложной товарной группой, в отношении которой в ближайшее время начнется обязательная маркировка. "Поэтому главная задача на ближайшую перспективу - обеспечить безусловную готовность рынка и производителей "первой волны" - сыра и мороженого - и начать маркировку в установленные правительством сроки. С другой стороны, безусловно, необходимо соблюсти интересы всех сторон и обеспечить заказами типографии", - считает Мантуров.