Продажи смартфонов в России в 2020 году достигли рекордных 570 млрд рублей

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Продажи смартфонов в России в 2020 году стали рекордными - было продано порядка 31 млн девайсов на 570 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в "М.Видео-Эльдорадо" и МТС.

"Продажи смартфонов на российском рынке по итогам 2020 года увеличатся примерно на 4% в штуках и на 15% в деньгах, до рекордных 31,5 млн девайсов и 570 млрд рублей. Средний чек на рынке по итогам года вырастет примерно на 9%, до 18 тыс. рублей", - отмечает "М.Видео". В группе "М.Видео -Эльдорадо" рост продаж ожидается на уровне 20% в штуках и 25% в деньгах. В 2019 году в России было продано 30 млн смартфонов на сумму около 495 млрд рублей.

По оценке аналитиков МТС, сообщили ТАСС в компании, несмотря на краткосрочное падение спроса во втором квартале, по итогам года рынок вырос до рекордных значений - за январь-декабрь россияне купили 31 млн девайсов на сумму более 572 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом рост составил 2,3% в натуральном выражении и 14,3% в денежном. Количество проданных мобильных устройств через интернет увеличилось на 60%. Самые дорогие смартфоны в России покупали жители Салехарда и Магадана, где средняя стоимость гаджета составила, соответственно, 35 731 рублей и 28 686 рублей. Самый низкий средний чек на покупку смартфона зафиксирован в городах Назрань и Губкин - 9 161 рублей и 10 733 рублей соответственно.

"Потребность в качественном и технологичном девайсе отразилась на покупательских предпочтениях - наиболее высокую позитивную динамику продемонстрировали смартфоны стоимостью от 50 тыс. рублей, их штучные продажи выросли на 48%. Доля флагманов достигла 8,5% в количественном выражении (+2,5 п. п) и 34% в денежном (+8 п. п.). Продолжает снижаться доля устройств до 5 тыс. рублей, на что влияет смещение внимания потребителей в сторону более дорогих моделей и имеющийся спрос на кнопочные телефоны (сегмент занимает чуть менее 20% от продаж всех мобильных устройств)", - указывает "М.Видео-Эльдорадо".

По оценке МТС, продажи смартфонов стоимостью менее 5 тыс. рублей сократились в 2020 году на 15%, в то же время количество купленных гаджетов дороже 50 тыс. рублей выросло на 39,2% по сравнению с прошлым годом.

При покупке смартфонов россияне стали больше обращать внимание на наличие ряда технологий и характеристик, отмечает "М.Видео-Эльдорадо". Так, доля проданных моделей с поддержкой NFС для бесконтактных платежей выросла до 59% (+14 п. п. к прошлому году); до 84% (+13 п. п.) увеличилась доля девайсов с технологиями биометрической аутентификации; примерно вдвое (до 10%) выросло количество проданных устройств с поддержкой eSIM. Доля смартфонов с диагональю от 6 до 7 дюймов превысила 70% рынка (+20 п. п.), а моделей до 4 дюймов - снизилась до 1%. Число моделей с объемом аккумулятора от 4000 мА ч выросло с 25% до 50%. Кроме того, в 2,1 раза вырос спрос на смартфоны с оперативной памятью более 128 Гб и на четверть увеличились продажи моделей с фронтальной камерой от 20 Мп, указывает "М.Видео-Эльдорадо".

Популярные бренды

Доля китайских брендов превышает половину штучных продаж, отмечает "М.Видео-Эльдорадо". "На российском рынке продолжает расти проникновение смартфонов китайских брендов, доля которых достигла 55% (+5 п. п. год к году)", - отмечает компания.

По итогам 2020 года самым популярным производителем смартфонов девятый год к ряду становится Samsung. В пятерке также оказались Honor, Xiaomi, Apple и Huawei. Наиболее высокие темпы роста продаж среди лидеров продемонстрировала компания Xiaomi, поднявшаяся за год на одну строчку в рейтинге. Совокупная доля ведущих брендов в штучных продажах увеличилась на 3 п. п. до 85%. По денежному объему продаж номером один остается компания Apple.

В рейтинге самых продаваемых смартфонов 2020 года лидером по штучным продажам в России и группе "М.Видео-Эльдорадо" оказался Samsung Galaxy A51 (64 Гб), по итогам 2019 года им становился Samsung Galaxy A50 (64 Гб). По итогам года в пятерку бестселлеров вошли еще два смартфона Samsung - Galaxy A10 и A01, а также iPhone 11 (128 Гб) и Honor 8A. По денежному объему от продаж лидерство у iPhone 11 (128 Гб) и (64 Гб), Samsung Galaxy A51 (64 Гб), iPhone XR (64 Гб) и Samsung Galaxy A51 (128 Гб).

По оценке МТС, по итогам 2020 года на российском рынке лидирует в натуральном выражении Samsung с долей 28%. На втором месте Honor с 21%, на третьем - Xiaomi с 19%. За ними следуют Apple с 11% и Huawei с 6,4%. В денежном выражении первое место занимают смартфоны Apple - 36%, за ними следуют Samsung - 28%, Honor - 13,5%, Xiaomi - 13% и Huawei - 4%.