ЦБ по-прежнему считает нецелесообразным ограничивать тарифы за эквайринг

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Банк России по-прежнему считает нецелесообразным ограничивать максимальные ставки эквайринговых комиссий, поскольку это может негативно отразиться на конечных потребителях. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

"Мы неоднократно говорили, что ограничение эквайринговых комиссий было временным решением на период серьезных изоляционных мер для граждан. При этом важно отметить, что ряд банков в тот период приостановили программы лояльности и выплаты кешбэка держателям карт. Таким образом, дальнейшее ограничение эквайринговых комиссий негативным образом отражается на конечных потребителях - наших гражданах", - ответили в пресс-службе на запрос ТАСС.

Тем не менее в ноябре глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор может вновь ограничить верхнюю планку тарифов за эквайринг, если это будет необходимо.

ЦБ РФ весной 2020 года в качестве меры поддержки в связи с пандемией коронавируса ограничил на период по 30 сентября эквайринговые комиссии при онлайн-покупках продуктов, лекарств и товаров повседневного спроса уровнем 1%. Позже регулятор распространил данное ограничение на оплату медицинских услуг. Ассоциация банков России тогда предупреждала, что в случае продления данных мер кредитные организации могут начать взимать плату за выпуск карт, использование платежных приложений и допуск к кол-центру.