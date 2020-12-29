"Герофарм" получила регистрацию на производство аналога инсулина

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Компания "Герофарм" получила регистрационное удостоверение на производство аналога инсулина ультракороткого действия. Об этом говорится в сообщении Минпромторга, распространенном во вторник.

"Российская компания "Герофарм" получила регистрационное удостоверение на аналог инсулина ультракороткого действия - инсулин аспарт под торговым наименованием "Ринфаст". Препарат будет доступен в картриджах и предзаполненных мультидозовых одноразовых шприц-ручках "Ринастра II", - отмечается в сообщении.

"Ринфаст" - биосимиляр оригинального препарата "Новорапид", до момента его регистрации единственным производителем инсулина аспарт в России была датская компания Novo Nordisk. "Герофарм" будет производить "Ринфаст" по принципу полного цикла - от субстанции до готовой лекарственной формы. Как пояснили в Минпромторге, это еще один шаг по обеспечению независимости страны от поставок импортных субстанций инсулина.

"Программа "Фармамед 2020" придала мощный импульс отечественной фарминдустрии и фактически помогла возродить ее. Сегодня компаниями-производителями накоплено достаточно компетенций для дальнейшего развития независимых от импорта производств лекарственных средств на территории России. Необходимо продолжать расширение перечня препаратов, которые производятся внутри страны по полному циклу, начиная с субстанции. Это важно и для укрепления экспортных возможностей, и для развития внутреннего рынка", - приводятся в сообщении слова первого заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергея Цыба.

Как отметили в Минпромторге, совокупный объем российского рынка инсулина аспарт составляет 3,4 млрд рублей. Выводу на рынок инсулина аспарт предшествовал комплекс исследований, а часть затрат на проведение клинических испытаний компенсировала субсидия от министерства.

"В ближайшие годы мы продолжим развивать портфель инсулинов и увеличивать доступность аналогов для российских пациентов. Сегодня доля генно-инженерных инсулинов человека, которые фактически являются препаратами прошлого поколения, все еще составляет около 40%. Кроме того, уровень нашей доказательной базы позволяет нам рассчитывать на стремительное развитие экспортного направления. Зарегистрированный инсулин аспарт расширяет наши возможности", - отметил генеральный директор "Герофарм" Петр Родионов.