ЦБ предложил упростить процесс смены обслуживающего банка

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. ЦБ предлагает упростить процесс перехода клиентов из банка в банк. Об этом во вторник сообщает РБК.

По данным издания, ЦБ планирует внедрить универсальный платежный адрес, который упростит процедуру смены банка.

"Регулятор планирует проработать механизм "универсального платежного адреса", который будет обеспечивать зачисление средств получателю при изменении его банковских реквизитов, а также разработать условия перехода клиента", - сообщает РБК.

Такой механизм будет запущен при востребованности на рынке, отметили в издании со ссылкой на проект стратегии развития Национальной платежной системы на 2021-2023 годы.

Отмечается, что такие меры необходимы, чтобы избежать ограничения клиентов в использовании продуктов и услуг других банков.

"Слишком сложная процедура смены банка приводит к монополизации. Даже если у потребителя есть выбор, он им не пользуется, так как не хочет тратить время и силы на открытие нового счета и закрытие старого", - отметил исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.

Кроме того, ЦБ планирует выдавать упрощенные лицензии небанковским организациям на осуществление платежных услуг.

По материалам ЦБ, Национальная платежная система обеспечивает безналичные расчеты и платежи граждан и юридических лиц. В национальную платежную систему входят 31 платежная система, 486 операторов по переводу денежных средств, более 500 платежных агентов и банковских платежных агентов.