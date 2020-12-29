Квартиры дорожают, но спрос на них растет. Как пандемия изменила рынок жилья

Специально для ТАСС "Яндекс.Недвижимость" рассказывает, как изменились цены на квартиры в Москве и других крупных российских городах. Семь главных трендов

Снимать однокомнатную квартиру в Москве стало дешевле… Но это произошло не с самого начала пандемии. С января по апрель 2020 года цены на аренду однокомнатных квартир в Москве незначительно выросли — в среднем на 4% ("Яндекс.Недвижимость" сравнивает с тем же периодом прошлого года). С августа по октябрь — снизились на 5%. Это, вероятно, связано с оттоком арендаторов из столицы из-за возможности работать удаленно. …а двухкомнатную — дороже (но так было недолго) В июне был небольшой рост цен. Повлияла в том числе пандемия — те, кто не мог уехать из города, стремились улучшить свои жилищные условия, так как стали больше времени проводить дома. Впрочем, осенью съемное жилье стало дешеветь: в октябре снижение составило в среднем 13%. Люди покидают миллионники (а не только Москву) Люди, переведенные на удаленку, уезжали из мегаполисов пожить в родные города или на российский юг. Это видно по динамике цен на съемное жилье в разных регионах. Больше всего росла стоимость аренды однокомнатных квартир в Воронежской области — 13–14% в начале года. Летом же началось падение, в результате осенью цены были на 10% ниже, чем год назад. Лидерами в феврале и марте также стали Новосибирская область и Краснодарский край. Самое значительное удешевление однушек прослеживается в Саратовской области во втором полугодии — по последним данным, цены упали на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, снимать жилье стало дешевле в Тюменской области, с весны — в Ростовской и Ленинградской областях. Одна из причин: отток специалистов, которые перешли на удаленную работу, — многие уезжали из крупных городов и прерывали договоры аренды.

В категории двухкомнатных квартир — тех, где чаще живут семьями, — динамика цен обычно менее выражена. В Московской области цены выросли в среднем на 7%. Снижалась стоимость аренды на двушки в Ленинградской, Тюменской и Ростовской областях. В Воронежской области цены в первой половине года росли весной, а осенью падали. В Саратовской области цены снижались на протяжении всего года, а самое значительное удешевление наблюдается сейчас. При этом в целом по России цены на аренду оставались более-менее стабильными в течение года. Наибольший прирост относительно 2019 года наблюдался с января по март — в среднем на 5%. Россияне не поехали в отпуск и покупали квартиры Основные тренды — это ажиотажный спрос и спрос, не соответствующий сезонности. Так, лето традиционно становится периодом спада, когда все покупатели отправляются в отпуск и покупка жилья откладывается на осень. В этом году с середины лета наблюдается огромная активность на рынке. Если говорить о влиянии пандемии, то, во-первых, роль сыграл накопленный во время карантина спрос. Во-вторых, многим пришлось отказаться от летних путешествий и остаться дома — люди смогли заняться поиском и продажей жилья. Но главные причины не связаны с пандемией напрямую. Ослабление рубля: люди хотят вложить сбережения во что-то надежное. Низкие ставки по ипотеке — напомним, что в октябре средневзвешенная ставка упала до 7,3%, весь год по объему жилищных кредитов стал рекордным. Это вызвало рост цен В Москве самое заметное подорожание пришлось на двухкомнатные квартиры: в апреле и сентябре рост цен — 16%. В среднем рост в течение года был на уровне 10-12%, осенью — 14%. Что касается однушек, в сентябре и октябре подорожание год к году составило 12-13%, средний рост по году — 9%. Квартиры в новостройках стали дороже по всей России. В марте стоимость выросла на 10% на однокомнатные и на 8% на двухкомнатные квартиры. В октябре прирост на рынке однокомнатных квартир составил 14%.

Цены на аренду домов в Подмосковье

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