Utair откроет новые рейсы из Ханты-Мансийска и Тюмени в 2021 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Ютэйр" (Utair) в январе 2021 года откроет новые рейсы из Ханты-Мансийска в ряд городов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), а из Тюмени в Красноярск и Самару. Об этом во вторник сообщает пресс-служба перевозчика.

"В 2021 году Utair продолжит развивать межрегиональные перевозки из Ханты-Мансийска и Тюмени. В январе Utair открывает новые рейсы из Ханты-Мансийска в Когалым и Советский, из Тюмени в Красноярск и Самару и увеличивает частоту полетов из Ханты-Мансийска в Сургут", - сказано в сообщении.

По словам президента "Utair - Пассажирские авиалинии" Павла Пермякова, которые приводятся в сообщении, развитие прямых перевозок из ХМАО - родного для Utair региона - приоритетная задача авиакомпании. "В прошлом году поток пассажиров из городов Югры увеличился на 40%. В первом квартале 2020 года рост межрегионального пассажиропотока вырос до 60%. Мы видим растущий спрос жителей региона на прямые перелеты и продолжаем открывать новые рейсы без пересадок в Москве для удобства наших пассажиров", - отметил Пермяков.

Он добавил, что в 2020 году "Ютэйр" ввела дополнительные маршруты из городов ХМАО: из Ханты-Мансийска в Екатеринбург, Уфу, Омск, из Нижневартовска в Самару и Уфу, из Сургута в Пермь, по ряду маршрутов было увеличено количество рейсов, а в Санкт-Петербург и Краснодар полеты стали круглогодичными.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2019 году она перевезла более 7,7 млн человек. Крупнейшие акционеры: созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).