ВЭБ.РФ в 2022 году купит акции РЖД на 82 млрд рублей

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. ВЭБ.РФ в 2022 году войдет в капитал "Российских железных дорог", выкупив акции в рамках допэмиссии компании на 82 млрд рублей. Для этого институту развития потребуется докапитализация, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"В 2025-2026 годах планируется предусмотреть 130 млрд рублей ВЭБу из федерального бюджета - их нужно делить на две части: 100 млрд рублей идут на капитал ВЭБа, для реализации инвестпроектов, участия в нацпроектах, для продолжения финансирования приоритетов, которые были определены для госкорпорации. 30 млрд рублей будут направлены для того, чтобы в 2022 году ВЭБ купил акции РЖД на 82 млрд рублей (эти 30 млрд рублей, с учетом дисконтирования, помогут госкорпорации не тратить собственный капитал)", - сказал Силуанов.

Кроме того, в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) РЖД получат еще 140 млрд рублей, по 70 млрд рублей в 2025-2026 годах, добавил министр. "Чтобы с учетом дисконтирования РЖД мог, помимо ВЭБа, привлечь еще 108 млрд рублей в 2022 году и покрыть дефицит инвестпрограммы. Такой механизм предложил Минфин, в итоге он был поддержан. Инвестпрограмму важно реализовать с учетом задач, поставленных президентом", - уточнил Силуанов.

На прошлой неделе газета "Коммерсантъ" со ссылкой на проект инвестпрограммы, подготовленный к совещанию в правительстве РФ, сообщил, что ВЭБ.РФ может войти в капитал РЖД, внеся 82 млрд рублей. Тогда издание отмечало, что РЖД могут рассчитывать на крупные субсидии в грядущие годы. Так, Минфину, Минтрансу и Минэкономразвития в целях обеспечения достаточной финансовой устойчивости инвестпрограммы без влияния на долговую нагрузку предлагается поручить в первом полугодии принять правительственный акт, который позволит РЖД учесть в 2022-2023 годах субсидии из федерального бюджета на 70 млрд рублей в год в 2025-2026 годах. Это сформирует кредитный рычаг в 127,4 млрд рублей в 2022 году, который пойдет на финансирование инвестпрограммы и покрытие процентов и налога на прибыль от субсидии.