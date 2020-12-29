Доля расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем в 2020 году достигла 25%

ПЕКИН, 29 декабря. /ТАСС/. Доля национальных валют в расчетах между Россией и Китаем в 2020 году достигла 25%. Об этом во вторник на специальной пресс-конференции заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов.

"Доля национальных валют в наших отношениях с Китаем неуклонно возрастает. По оценке наших китайских партнеров, она (доля - прим. ТАСС) по итогам восьми - девяти месяцев 2020 года достигла примерно четверти - 24-25%. Это довольно большой прогресс", - сказал посол. Он также подчеркнул, что "в 2013-2014 годах эта доля была ничтожна и составляла порядка 2-3%".

"Но здесь тоже есть немало сложностей - это очень непросто переводить торговлю и расчеты из одной валюты в другую. Только необходимость заставляет нас это делать ", - продолжил Денисов. По его словам, "если бы не было давления, оказываемого торговыми партнерами на Китай и Россию, то, может быть, в этом не было бы необходимости".

"Не только Китай и Россия, широкий круг стран мира сталкивается с необходимостью уйти от американского доллара, потому что это не только финансовый инструмент, это еще и сильный рычаг политического влияния", - подчеркнул он. "Если бы не было так, то не было бы и необходимости отказываться от доллара", - резюмировал посол.