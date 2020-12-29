Государство vs финтех-гиганты. Чем основатель Alibaba не угодил китайским властям?

2020 год принес много потрясений мировой экономике и рынкам, в том числе и громкие истории столкновений официальных властей и крупных технологических компаний. Сначала инвесторы следили за результатами расследований против Amazon, Apple, Google и Facebook в США и реформой антимонопольного законодательства в Европе, а под конец года их внимание привлек Китай, где регуляторы взялись за детищ миллиардера Джека Ма — Ant Group и Alibaba

Что случилось?

В конце октября основатель Alibaba и основной акционер Ant Group Джек Ма, выступая в Шанхае, заявил, что фокус китайских чиновников на "предотвращении системных финансовых рисков" устарел, международное банковское регулирование, "придуманное стариками", не подходит молодому рынку КНР, а банки должны отказаться от "психологии ломбардщиков". "Сегодня миру нужно много экспертов по регулированию, но не экспертов по бюрократической волоките", — подчеркнул он. Скандальная речь, по информации агентства Reuters, "привела в ярость" высокопоставленных китайских чиновников в сфере финансового надзора. И в итоге, по данным разных СМИ, докатилась до председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. В результате, во-первых, Управление по регулированию рынка Китая выпустило документ с новыми антимонопольными правилами: власти решили ослабить влияние корпораций на малый бизнес и политику страны. А во-вторых, на этом фоне буквально за несколько дней до старта было отменено IPO компании Ant Group. Корпорация рассчитывала привлечь около $35 млрд и получить рыночную оценку по крайней мере в $300 млрд. Это сделало бы ее выход на биржу новым "рекордным IPO".

Что такое IPO? IPO — это выход компании на биржу и первое публичное размещение (эмиссия) ее акций. То есть компания в первый раз выпускает на рынок свои ценные бумаги, чтобы их могли купить инвесторы, изначально с ней никак не связанные. После ее статус меняется — из частной, чьи акции не мог купить любой желающий, она становится публичной, и ее бумаги свободно торгуются на бирже, где их может приобрести кто угодно. Продолжение

Чем занимается Ant Group? Ant Group — дочерняя компания Alibaba, которая выросла из платежного сервиса AliPay, запущенного в свое время для обработки платежей на торговой площадке. В 2010 году из-за изменений в китайском законодательстве AliPay выделили в отдельную компанию. Она остается под контролем Джека Ма — он фактически владеет чуть более 50% акций с правом голоса, 33% акций у Alibaba. Из руководства последней он ушел еще в 2019 году.

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AliPay остается основным активом Ant Group, а мобильные платежи — главным направлением деятельности. На пике популярности на Alipay приходилось 75% рынка китайских интернет-платежей. Сейчас эта цифра снизилась до 55% "благодаря" конкуренту WeChat Pay от второго крупнейшего китайского интернет-холдинга Tencent. У Alipay насчитывается 711 млн пользователей, и за год до июля 2020 года компания провела платежей на $17 трлн. Но кроме платежей Ant Group охватывает почти все, что касается финансовой жизни граждан: также она предлагает сервис кредитования малого бизнеса и населения, страхование по принципу кассы взаимопомощи и управление активами. И "непрофильные" направления Ant Group как раз показывают вдохновляющие инвесторов показатели. В 2021 году компания собиралась выдать $290 млрд кредитов, а ее фонд управляет активами на $170 млрд. А сервис кредитования за последние пять лет вырос настолько, что обеспечивает одну десятую потребительских кредитов в Китае, не связанных с ипотекой. В документах, которые Ant Group подготовила к IPO, она раскрыла, что этот сегмент приносит ей 39,4% выручки. Как развивалась ситуация?

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В итоге в конце декабря китайские власти потребовали от Ant Group, чтобы компания сосредоточилась на своем изначальном платежном бизнесе, а рисковые направления потребительского кредитования, страхования и управления активами привела в порядок в соответствие с правилами регулирования финансовых рынков. Также власти обвинили Ant Group в нарушении норм корпоративного управления и пренебрежении нормативными требованиями. Китайский ЦБ заявил, что компания использовала свое положение, чтобы избавиться от конкурентов, чем нанесла ущерб сотням миллионов потребителей. Регулятор не стал напрямую призывать к разделению Ant Group, но подчеркнул, что той необходимо "понять необходимость пересмотра своего бизнеса". И в кратчайшие сроки предоставить план, как это сделать. Кроме того, примерно в это же время китайские власти начали антимонопольное расследование против непосредственно Alibaba. Компания подозревается в проведении политики принуждения, когда из двух возможных вариантов у потребителя для выбора остается только один. Сам Джек Ма после срыва IPO Ant Group пропал из поля зрения общественности. Была информация, что он предлагал властям национализировать любую из площадок Ant Group, но это предложение не нашло отклика. А в начале декабря, по данным СМИ, они даже посоветовали предпринимателю не покидать страну. Почему разбирательства начались именно сейчас? Однозначно сказать сложно. Официальная позиция властей — защита потребителей и поддержание финансовой стабильности путем снижения рисков.

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Опрашиваемые западными СМИ эксперты сходятся во мнении: долгое время финансовый бизнес Джека Ма, как и почти все финтех-гиганты в Китае, работал в "серой" зоне, избегая жесткого контроля, с которым приходится иметь дело банкам и финансовым компаниям, и китайские власти это позволяли, вдохновленные экономическим и технологическим ростом родных компаний. Но теперь этот рост и их глубокая интеграция в повседневную жизнь граждан вызывают у руководства страны как минимум беспокойство. Так, например, хотя Ant Group и говорит о низком проценте дефолтов среди своих клиентов-заемщиков, это может легко измениться в случае экономического кризиса. Что, в свою очередь, создает социальные риски, которых правительство, естественно, хочет избежать. Как раз о желании властей восстановить свои надзорные полномочия говорит часть аналитиков и рыночных игроков, отмечают в Bloomberg. Другие видят в действиях китайских властей в том числе желание преподать технологическим компаниям (не только, кстати, одной Ant Group) урок даже с возможным ущербом для экономики в краткосрочной перспективе. Китайские техногиганты не могут больше рассчитывать на снисходительность отечественных властей, считают эксперты Financial Times. На самом деле это далеко не первый конфликт Джека Ма и его структур с официальными властями. Так, когда в 2010-х Ant Group запустила инвестиционную платформу с низким порогом входа и возможностью снимать деньги в любой момент, то столкнулась с критикой банков и регуляторов, недовольных ее экспансией. Тогда компания пошла на компромисс и стала сотрудничать с банками, сделав их своими партнерами. В январе 2015 года Управление промышленности и торговли опубликовало доклад, в котором обвинило Alibaba, что та позволяет работать на платформе продавцам без лицензий, продает контрафактную продукцию, берет взятки и публикует вводящую в заблуждение рекламу. При этом незадолго до этого Джек Ма выступил на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии, где заявил, что будет передавать пользовательские данные официальному Пекину, только если это потребуется для расследования терроризма или других преступлений. А сама Alibaba выступила с критикой государственных регуляторов. Эксперты тогда тоже говорили о желании властей преподать техногиганту урок и поставить его на место. То есть ситуация во многом похожа на нынешнюю — громкие заявления и последующая реакция. В тот раз компании удалось разрешить конфликт. Что дальше?