{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Молния

Сергей Суханов возглавил Корпорацию по туризму

Сергей Суханов возглавил Корпорацию по туризму - Чернышенко.

Новость дополняется.

Теги
Россия
Group-IB оценила нелегальный оборот алкоголя в Рунете в 2020 году в 2,5 млрд рублей
Розничная продажа алкоголя дистанционным способом в России запрещена
Читать полностью