Group-IB оценила нелегальный оборот алкоголя в Рунете в 2020 году в 2,5 млрд рублей

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Нелегальный оборот алкоголя в российском интернете в 2020 году в условиях пандемии коронавируса остался на уровне 2019 года и составил 2,5 млрд рублей. Об этом говорится в исследовании компании, специализирующейся на предотвращении кибератак Group-IB, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Розничная продажа алкоголя дистанционным способом в России запрещена. "Оборот "теневого" рынка продажи алкоголя в интернете в 2020 году - 2,5 млрд рублей. Фактически рынок остался в прежних объемах. В первую очередь за счет ограничений, связанных с пандемией, и сокращением поставок на корпоративы, праздники и другие массовые мероприятия, а также в небольшие питейные заведения и торговые точки", - говорится в исследовании. Group-IB оценивает оборот нелегальной интернет-продажи алкоголя в 2017 году в 1,7 млрд рублей, в 2018 году - в 2,1 млрд рублей, в 2019 году - в 2,5 млрд рублей.

Средняя посещаемость сайта, реализующего алкоголь с доставкой, составляет 120 пользователей в сутки или 3 600 человек в месяц. При минимальной конверсии в 1% и средней стоимости одной покупки в 1 250 рублей, подсчитали эксперты, 2 000 онлайн-магазинов зарабатывают от 90 млн рублей в месяц. Это более 1,08 млрд рублей за год.

Эксперты отмечают, что активная блокировка со стороны официальных производителей и Роскомнадзора подпольных сайтов-алкомаркетов привела к их постепенному сокращению. "Если в 2019 году было обнаружено около 2 500 интернет-ресурсов, торгующих алкогольной продукцией в интернете, то в 2020 году их осталось уже около 2 000", - указывают аналитики. При этом в случае блокировки ресурса продавцы алкоголя, как правило, переезжают на заранее созданные "запасные сайты". "Сетка самого масштабного алкогольного онлайн-магазина, которую обнаружили в этом году специалисты Digital Risk Protection Group-IB, насчитывала 55 связанных доменов, тогда как найденная годом ранее "суперсетка" состояла из 94 связанных доменов", - рассказали аналитики.

В 2020 году изменились потребительские предпочтения россиян, указывают эксперты: из-за самоизоляции и ограничений на офлайн-торговлю почти в 2 раза увеличилось количество поисковых запросов на онлайн-покупку алкоголя с доставкой. Пик пришелся на первую волну коронавируса - в апреле 2020 года число поисковых запросов "купить алкоголь с доставкой" в четыре раза превысил число запросов годом ранее. При этом в уходящем году покупатели все чаще заказывали алкоголь не для корпоративов, дружеских застолий, а для себя, отмечают эксперты.

Мессенджеры и соцсети

Главными источниками алкозакупок по итогам года стали Instagram и Telegram, отмечает Group-IB. По объему продаж соцсети и мессенджеры уже обошли традиционные онлайн-ресурсы. "Начавшаяся в 2019 году активная миграция подпольных продавцов в мессенджеры, мобильные приложения и соцсети ускорилась во время пандемии. На конец декабря 2020 года уже сотни групп и аккаунтов в социальных сетях занимались открытой продажей алкоголя в обход действующего законодательства. Эксперты Digital Risk Protection Group-IB подсчитали, что за год число крупных аккаунтов в Instagram, реализующие доставку алкогольной продукции и дубликатов известных марок алкоголя выросло более чем в два раза - до 100 групп - по сравнению с 2019 годом", - говорится в исследовании.

В Telegram выявлено более 50 активных каналов и групп (в 2019 году - было 30). Суммарное количество подписчиков исследуемых каналов составило более 160 000. "Для удобства покупателей используются специальные чат-боты для обработки заказов, доставки или оформления крупных партий", - отмечают аналитики.

Суммарный охват аудитории в соцсетях и мессенджерах превысил 60 млн пользователей, а предполагаемый оборот нелегальной интернет-продажи алкоголя в социальных сетях и мессенджерах в 2020 году составил около 1,3 млрд рублей.

Кроме того, эксперты Group-IB зафиксировали около 50 ресурсов, которые реализуют дубликаты известных марок алкогольной продукции, о чем открыто говорится на самих сайтах. Посещаемость сайтов с подделками в среднем составляет 220 посетителей в день или 6 600 в месяц. Средний чек на подобном ресурсе - 556 рублей, подсчитали эксперты. По самым минимальным подсчетам, с конверсией в 1% доход продавцов дубликатов алкоголя составляет 8,6 млн рублей ежемесячно; 103,8 млн рублей ежегодно.