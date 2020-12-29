Минпромторг обсудит с металлургами рост цен на металлопродукцию

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Минпромторг проводит сегодня совещание с российскими металлургами по поводу роста цен на металлопродукцию, сообщил ТАСС источник в отрасли.

"Да, могу подтвердить [факт проведения совещания]", - сказал собеседник агентства.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что Российская ассоциация производителей специализированной техники и оборудования ("Росспецмаш") направила властям письмо с просьбой решить проблему подорожания металлопроката, рост цен на который в декабре составил от 35 до 50%. Письмо с похожим содержанием также было направлено в Минпромторг.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила ввести экспортные пошлины на стальную продукцию, в том числе арматуру, сроком на полгода, считая, что именно рост цен на эту продукцию ведет к удорожанию строящегося жилья в России. ФАС также начала расследование на рынке металлопродукции, подозревая производителей арматуры в необоснованном росте цен.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил Минстрою и Минпромторгу проверить резкий рост цен на арматуру, которая используется при строительстве жилья. Поручение было дано в ответ на письмо исполнительного директора Клуба инвесторов Москвы Дениса Новикова, который пожаловался на резкий рост стоимости арматуры. По его словам, начиная с середины ноября 2020 года цена на нее выросла более чем на 50%, а поставщики предполагают дальнейший рост цен в начале 2021 года и объясняют его повышенным спросом на сталь на мировых рынках.