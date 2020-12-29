Мишустин объявил о компенсациях при отпусках для работающих на Крайнем Севере

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Работающие на Крайнем Севере, получат компенсации на поездки в отпуск в 2021 году, заверил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

"Правительство приняло решение продлить некоторые особенности регулирования трудовых отношений, которые действовали в этом году из-за распространения инфекции", - сказал глава кабинета министров. Он уточнил, что "прежде всего это касается людей, которые работают на Крайнем Севере". "Им работодатели раз в два года должны компенсировать стоимость проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно. Из-за ограничительных мер многие из них так и не съездили в отпуск", - констатировал председатель правительства. По его словам, "эти работники и их дети смогут получить компенсацию в новом году, когда поедут в отпуск". "Соответствующее постановление подготовлено", - добавил Мишустин.

"Правительство направит регионам дополнительно около 400 миллионов рублей на оплату отпускных и компенсаций за неиспользованные дни отпуска социальным работникам, тем, которые в этом году помогали заболевшим с коронавирусом", - подчеркнул премьер-министр.