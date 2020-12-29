Поморье за 3 года получит 3,5 млрд рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения

АРХАНГЕЛЬСК, 29 декабря. /ТАСС/. Архангельская область в 2021-2023 гг. получит из федерального бюджета 3,5 млрд рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения, написал во вторник в своем телеграм-канале глава региона Александр Цыбульский.

"Архангельская область в ближайшие три года получит 3,5 млрд рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения. Мы защитили нашу программу в Минздраве РФ. С 2021 по 2023 годы на развитие первичного звена мы ежегодно будем получать по 1 млрд 150 млн рублей из федерального бюджета", - написал Цыбульский.

Эти средства пойдут на создание инфраструктуры медицинских организаций: строительство, капитальные ремонты зданий медучреждений, приобретение свыше 600 единиц медицинского оборудования на решение проблемы кадрового дефицита медработников.

Программа модернизации коснется всех медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в регионе, и позволит повысить качество и доступность помощи, увеличить охват профилактическими мероприятиями, повысить уровень раннего выявления неинфекционных заболеваний. "Сегодня вопросы качества здравоохранения - одни из самых острых. С федеральной поддержкой решать их будем гораздо более высокими темпами", - добавил губернатор.