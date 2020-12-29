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Цифровая трансформация 2030

"Россети" завершили реконструкцию подстанцию "Восточная" в Ульяновске

Мощность подстанции выросла на 23%

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Группа "Россети" провела реконструкцию подстанции 110 кВ "Восточная", вложила 627 млн рублей в проект. Об этом сообщил Telegram-канал группы.

"Россети" завершили полномасштабную реконструкцию крупного центра питания Ульяновска - подстанции 110 кВ "Восточная". Фактически новый объект обеспечивает электроснабжение около 40 тыс. жителей в Заволжском районе и нескольких поселков в пригороде. "Россети Волга" инвестировали в проект свыше 627 млн рублей", - говорится в сообщении.

Мощность подстанции выросла на 23% за счет установки двух трансформаторов по 40 МВА. Построено открытое распределительное устройство, смонтировано новое распредустройство 10 кВ закрытого исполнения, совмещенное с общеподстанционным пунктом управления. Проведена полная перепланировка территории в перспективе на выделенной площадке планируется организация тренировочного полигона для энергетиков.

Проект позволил создать резерв мощности для развития города, обеспечить рост надежности электроснабжения потребителей, включая объекты РЖД и городского водоканала, хлебозавода, крупных предприятий ОПК и приборостроения - НПО "Марс" и "Комета", уточнили в "Россетях".

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в 2018 году одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье" и "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.

Теги
РоссияУльяновская областьЦифровая трансформация 2030
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