ЦБ присвоит участникам финансового рынка QR-коды

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Банк России начал размещать QR-коды на бланках лицензий финансовых организаций, чтобы потребители услуг могли быстро проверить легальность компаний. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

"Бланки лицензий, свидетельств и других разрешительных документов, подтверждающих право организации предоставлять услуги на финансовом рынке, которые выдает Банк России, теперь будут содержать QR-коды", - говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что нововведение является очередным шагом в развитии сервиса "Проверить финансовую организацию" и должно повысить удобство получения клиентами информации об участниках финансового рынка. Код будет содержать ссылку на сайт Банка России, где размещены сведения обо всех действующих лицензиях, имеющихся у финансовой организации.

Помимо этого, ЦБ рекомендует банкам размещать в местах обслуживания клиентов копии лицензий с проставленным QR-кодом, чтобы клиенты могли оперативно получать максимально полную информацию о правоспособности кредитных организаций и обо всем спектре оказываемых финансовых услуг.