Цифровые решения позволили "Росэнергоатому" заработать в 2020 году более 650 млн рублей

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Внешняя выручка концерна "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион Росатома) по цифровому направлению в этом году может превысить 650 млн рублей. Об этом говорится в сообщении концерна.

Основной точкой роста в цифровых решениях стали центры обработки данных (ЦОД) и облачные услуги. Весной 2020 года на территории ЦОД "Калининский" была открыта первая инфраструктурная площадка для размещения модульных и контейнерных дата-центров общей мощностью 32 МВт. В сентябре был дан старт проекту по созданию ЦОД "Иннополис" мощностью до 16 МВт, который станет крупнейшим дата-центром Приволжского федерального округа. В октябре "Росэнергоатом" и "Россети" подписали соглашение о планах по строительству нового дата-центра в Москве мощностью до 48 МВт.

Помимо строительства новых дата-центров, активно развивается портфель облачных сервисов на базе защищенного коммерческого облака Росатома: размещение и управление виртуальной ИТ-инфраструктурой на платформе Atomcloud, сервисы по организации и поддержке удаленных рабочих мест и другое. На базе ЦОД "Калининский" было развернуто "публичное" облако для университетов и учебных заведений и проект по созданию цифровой педагогической платформы.

Кроме того, "Росэнергоатом" значительное внимание в этом году уделял развитию цифровых систем и инструментов повышения эффективности, внедрил на Кольской АЭС систему умной видеоаналитики на основе технологий искусственного интеллекта для контроля соблюдения правил технической и производственной безопасности, завершил пилотный проект по созданию системы предиктивной аналитики генерирующего оборудования на Нововоронежской АЭС.

"Наша последовательная работа по созданию сети отказоустойчивых дата-центров и коммерческого облака позволила нам с минимальными потерями пройти через пандемию. Мы смогли не только в кратчайшие сроки обеспечить переход на удаленную работу для нескольких тысяч своих сотрудников, но и создать на основе собственных решений современные цифровые продукты для коммерческого рынка", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора - директора по экономике и финансам "Росэнергоатома" Сергея Мигалина.