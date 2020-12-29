Греф раскрыл структуру своего инвестиционного портфеля

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф инвестирует в акции 30% своих средств и 70% держит в облигациях. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

"В первую очередь я акционер Сбербанка, суммарно 30% моих инвестиций разложены на рынке capital markets. А 70% - различные долговые инструменты, где есть протекция капитала и относительно невысокие процентные платежи. Такой микст я использую давным-давно, это соответствует моему психотипу и риск-аппетиту. В технологические компании я вкладываю - это отдельно. Это риск-инвестиции, есть шанс сильно заработать, но можно и все потерять. У меня выделены отдельные лимиты на такие рискованные активы", - сказал он.

Помимо этого Греф добавил, что активно занимается благотворительной деятельностью, а также инвестициями в стартапы. "Много вкладываю в благотворительные проекты, в образование, понимая, что эти деньги никогда не вернутся. Часть проектов финансирую ради удовольствия, что-то инвестирую в сферы, которые считаю перспективными. В первую очередь, в различные технологические стартапы. Иногда зарабатываю в три-четыре раза больше, чем вложил, порой что-то теряю", - признался банкир.

При этом глава Сбербанка сравнил фондовый рынок с казино, поскольку, покупая акции, инвестор всегда может потерять свои деньги, и порекомендовал всегда выбирать надежных эмитентов.

"Покупая акции, вы должны понимать, что ваши инвестиции не защищены. Зато можно хорошо заработать. Если есть upside, возможен и downside: в случае форс-мажора вы рискуете потерять. Во многом это игра в казино. Надо выбирать надежных эмитентов", - считает Греф.