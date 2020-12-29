{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Греф заявил, что "Сбер" соблюдал все авторские права при подготовке ролика с Куравлевым

Ранее сообщалось, что специалисты Сбербанка воссоздали телевизионный образ героя кинокартины "Иван Васильевич меняет профессию" Жоржа Милославского в исполнении Леонида Куравлева, синтезировав его голос и внешность

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. "Сбер" соблюдал все авторские права при подготовке рекламного ролика с актером Леонидом Куравлевым, сообщил председатель правления "Сбера" Герман Греф в интервью ТАСС.

На эту тему
Герман Греф: будет полегче, если не прилетит очередной "черный лебедь"

"Конечно. Все авторские права соблюдены", - сказал он, отвечая на вопрос, знает ли актер об этом ролике.

По его словам, также учтены интересы "Мосфильма", исполнителей тех ролей, чье изображение или голос используются в рекламном ролике, со всеми подписаны соглашения.

Ранее сообщалось, что специалисты Сбербанка воссоздали телевизионный образ героя кинокартины "Иван Васильевич меняет профессию" Жоржа Милославского в исполнении Леонида Куравлева, синтезировав его голос и внешность.

Теги
Россия
Путин: изменения расчета МРОТ и прожиточного минимума требуют общественного обсуждения
Президент напомнил, что теперь по конституции минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума
Читать полностью