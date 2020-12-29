Греф заявил, что "Сбер" соблюдал все авторские права при подготовке ролика с Куравлевым

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. "Сбер" соблюдал все авторские права при подготовке рекламного ролика с актером Леонидом Куравлевым, сообщил председатель правления "Сбера" Герман Греф в интервью ТАСС.

Герман Греф: будет полегче, если не прилетит очередной "черный лебедь"

"Конечно. Все авторские права соблюдены", - сказал он, отвечая на вопрос, знает ли актер об этом ролике.

По его словам, также учтены интересы "Мосфильма", исполнителей тех ролей, чье изображение или голос используются в рекламном ролике, со всеми подписаны соглашения.

Ранее сообщалось, что специалисты Сбербанка воссоздали телевизионный образ героя кинокартины "Иван Васильевич меняет профессию" Жоржа Милославского в исполнении Леонида Куравлева, синтезировав его голос и внешность.