Греф заявил, что Google и Apple не являются конкурентами "Сбера"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. "Сбер" не имеет глобальных амбиций для того, чтобы конкурировать с Google или Apple. Такое мнение в интервью ТАСС высказал глава Сбербанка Герман Греф.

"Глобальных амбиций у нас нет, тягаться с Google или Apple не можем и даже не пытаемся. Не думаю, что хоть у одной российской компании есть такой шанс сегодня, - отметил Греф. - Конечно, "Сбер" - локальный игрок, региональный. Работаем на тех рынках, где присутствуем. А внутри страны все экосистемы наши прямые конкуренты".

Сейчас в экосистему Сбербанка входят около полусотни компаний, из них около трех десятков - ключевых. В 2019 году нефинансовые цифровые компании заработали более 35 млрд рублей выручки. В конце ноября стало известно, что Сбербанк рассматривает монетизацию бизнесов экосистемы через IPO (первичное публичное размещение акций), но не в ближайшее время.