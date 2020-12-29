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Греф заявил, что Google и Apple не являются конкурентами "Сбера"

Сейчас в экосистему Сбербанка входят около 50 компаний, из них около 30 - ключевых

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. "Сбер" не имеет глобальных амбиций для того, чтобы конкурировать с Google или Apple. Такое мнение в интервью ТАСС высказал глава Сбербанка Герман Греф.

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"Глобальных амбиций у нас нет, тягаться с Google или Apple не можем и даже не пытаемся. Не думаю, что хоть у одной российской компании есть такой шанс сегодня, - отметил Греф. - Конечно, "Сбер" - локальный игрок, региональный. Работаем на тех рынках, где присутствуем. А внутри страны все экосистемы наши прямые конкуренты".

Сейчас в экосистему Сбербанка входят около полусотни компаний, из них около трех десятков - ключевых. В 2019 году нефинансовые цифровые компании заработали более 35 млрд рублей выручки. В конце ноября стало известно, что Сбербанк рассматривает монетизацию бизнесов экосистемы через IPO (первичное публичное размещение акций), но не в ближайшее время.

Теги
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