Путин: изменения расчета МРОТ и прожиточного минимума требуют общественного обсуждения

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Вопросы изменения расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума требуют тщательного обсуждения на экспертном и общественном уровне. Это подчеркнул во вторник президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым.

Глава государства отметил, что знает о беспокойстве руководителя ФНПР относительно нового подхода к исчислению соотношения прожиточного минимума и МРОТа. Шмаков в ответ подчеркнул, что необходимость изменения методики действительно назрела, но "надо установить какой-то переходный период". Он также выступил за повышение роли федеральной и региональных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений при определении параметров МРОТа и прожиточного минимума.

"Этот вопрос очень чувствительный и затрагивает практически всех работников", - сказал Путин. Он напомнил, что теперь по конституции МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума, "поэтому это тоже необходимо соблюдать".

"Я согласен с вами в том, что это как минимум требует очень тщательного обсуждения и на экспертном уровне, и на уровне общественности", - подчеркнул президент. Он добавил, что "такой принцип в основном в мире и применяется".

Со следующего года МРОТ и прожиточный минимум в России будут рассчитываться исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина - меньше). Размер МРОТ составит 42% от медианной заработной платы - 12 792 рубля (сейчас - 12 130 рублей, рост на 5,5%), а прожиточного минимума в целом по РФ - 11 653 рубля (рост на 3,7%).