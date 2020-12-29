Путин: возможность индексации пенсий для работающих требует дополнительного рассмотрения

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин согласился с тем, что возможность индексации пенсий для работающих россиян требует дополнительного рассмотрения.

На встрече с главой государства во вторник председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков обратил внимание президента на вопрос о приостановленной индексации пенсий для работающих россиян. Он попросил президента вернуться к этой теме и, возможно, дать поручение правительству "внимательно просмотреть этот вопрос".

"Там скажут, что она индексируется, а на самом деле не выплачивается сейчас, пока работают, - отреагировал Путин. - Но тем не менее вы правы абсолютно в том, что это вопрос, который требует дополнительного рассмотрения".

По мнению президента, в этом вопросе есть "элементы несправедливости, связанные с недостаточной индексацией".

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Это решение было принято в связи с необходимостью уменьшения дефицита Пенсионного фонда России.