РФПИ ведет переговоры о начале производства "Спутник V" в Китае

ПЕКИН, 29 декабря. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведет переговоры с одной из китайских фармакологических компаний о начале производства российской вакцины "Спутник V" в Китае. Об этом во вторник на специальной пресс-конференции заявил посол России в Китае Андрей Денисов.

"РФПИ, выступающий в данном случае представителем российской стороны, ведет переговоры с одной из китайских фармакологических компаний - она называется Tibet Rhodiola Pharmaceutical - об организации производства российской вакцины "Спутник V", которая уже зарегистрирована в России, об организации ее производства в Китае", - сказал он.

"Нужно сказать, что это очень сложные переговоры, которые затрагивают не только коммерческие вопросы, а целый широкий круг технических и организационных вопросов, которые находятся в компетенции целого ряда правительственных ведомств и Китая, и России", - отметил посол.

"Это очень непростые переговоры, но они идут, прогресс есть. И мы надеемся, что они завершатся еще одним проектом двустороннего сотрудничества и перейдут в практическую стадию", - сказал Денисов. "У этих проектов есть поддержка на правительственном уровне и с китайской, и с российской стороны", - добавил дипломат.

Ранее зарегистрированная в Тибетском автономном районе КНР компания Tibet Rhodiola Pharma сообщила о том, что она планирует произвести не менее 40 млн комплектов (по две дозы в каждом) российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Соответствующее соглашение с российской стороной подписало дочернее предприятие Tibet Rhodiola Pharma - компания TopRidge Pharma. Соглашение предусматривает права китайской стороны на регистрацию, разработку, производство, импорт и коммерциализацию вакцины на территории КНР, а также ее возможный экспорт в определенные регионы мира.