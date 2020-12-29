Более 160 инвестпроектов на 100 млрд рублей реализовали в сфере АПК на Кубани в 2020 году

КРАСНОДАР, 29 декабря. /ТАСС/. Инвесторы в Краснодарском крае реализовали в регионе более 160 проектов в сфере агропромышленного комплекса на сумму, превышающую 100 млрд рублей, сообщил ТАСС вице-губернатор Андрей Коробка.

"В этом году инвесторами реализовывалось 162 инвестиционных проекта на общую сумму более 100 млрд рублей. Наибольшее число проектов реализуется в отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности - порядка 70 на сумму более 52 млрд рублей", - сказал Коробка.

Он добавил, что существенные инвестиции были вложены в животноводство - велась реализация 28 проектов на сумму более 11,2 млрд рублей. В частности, в Тихорецком районе было завершено строительство крупного свинокомплекса на 12 тыс. голов стоимостью более 476 млн рублей. В числе крупнейших реализованных проектов в отрасли садоводства он отметил строительство плодохранилища общей вместимостью 10 тыс. тонн яблок с блоком сортировки в Крымском районе.

За последние три года в экономику Краснодарского края было привлечено более 1,4 трлн рублей инвестиций. По итогам 2019 года в экономику региона вложено порядка 439,6 млрд рублей инвестиций с темпом роста 79,1% к уровню 2018 года. По общему объему инвестиций Краснодарский край входит в топ-10 регионов в стране и является лидером в Южном федеральном округе (ЮФО). С 2017 по 2019 годы в Краснодарском крае реализовано 250 крупных проектов на сумму свыше 293 млрд рублей, созданы 10 тыс. новых рабочих мест.

Краснодарский край является основным сельскохозяйственным регионом России. Кубань производит около половины всех фруктов и ягод страны, регион поставляет разные виды культур в другие субъекты РФ, в том числе яблоки и косточковые. Кубань - основной экспортер зерна.