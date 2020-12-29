Запрещающий рискованные сделки законопроект ЦБ внесут в Госдуму не ранее 2021 года

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Участники финансового рынка и Банк России нашли разногласия в ранее предложенном регулятором законопроекте, который ограничивает неквалифицированных инвесторов в покупке сложных финансовых продуктов, сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Соответствующий вопрос обсуждался на закрытом заседании в Госдуме во вторник.

Ранее стало известно, что Банк России подготовил поправки в ряд действующих законов, ограничивающих допуск неквалифицированных инвесторов к сложным финансовым инструментам. Таким образом, структурные и инвестиционные облигации, производные финансовые инструменты (ПФИ), репо и кредитное плечо могут стать доступными "неквалам" не ранее 2023 года.

По словам Аксакова, до конца 2020 года в Госдуму законопроект внесен не будет, так как "еще есть поле для работы".

"Все согласны, что очень осторожно надо продавать сложные продукты неквалифицированным инвесторам, и для этого необходимо все нормы прописать в законе. Банк России озвучил свои позиции, рынок озвучил свои, сейчас важно сформулировать, каким образом эти проблемы решить эффективно", - пояснил он.

Аксаков добавил, что участники рынка и регулятор приняли решение взять паузу на две недели и в обсудят формирование ограничений продаж сложных финпродуктов после новогодних праздников. "12 числа [января] договорились на площадке комитета [Государственной Думы по финансовому рынку] обсудить подготовленные предложений", - отметил депутат, уточнив, что дискуссии по поводу ограничения маржинальной торговли (с плечом) также продолжается.