ОАК поставила российским авиакомпаниям 12 самолетов SSJ 100 в 2020 году

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Корпорация "Иркут" (в составе ОАК госкорпорации "Ростех") поставила российским авиакомпаниям 12 самолетов Sukhoi Super Jet 100 в 2020 году, сообщается на сайте ОАК.

"В 2020 году филиал "Региональные самолеты" ПАО "Корпорация "Иркут" (в составе ОАК госкорпорации "Ростех") поставил в общей сложности 12 самолетов SSJ 100 авиакомпаниям "Аэрофлот", "Азимут", Red Wings и "Россия". Red Wings начала полеты на SSJ 100 в сентябре, а "Россия", получив эти новые для авиакомпании воздушные суда в декабре, начнет регулярные рейсы с начала января 2021 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что поставки осуществлялись через ГТЛК и "ПСБ Авиапрофлизинг".

"Программа SSJ 100 постоянно развивается. В 2021 году нам предстоит увеличить объемы поставок самолетов авиакомпаниям. Мы продолжим развивать систему послепродажного обслуживания, которая в перспективе станет общей для всех новых гражданских авиалайнеров России", - приводятся в релизе слова директора филиала "Региональные самолеты" Олега Гуляева.

SSJ 100 - первый гражданский самолет, разработанный в России. Относится к семейству региональных судов. Дальность полета базовой версии - 4,4 тыс. км, вместимость - 98 пассажиров. Его использование началось в 2011 году.