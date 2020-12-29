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Чавушоглу сообщил, что обсудил с Лавровым увеличение квот на поставку овощей в Россию

Глава МИД отметил, что Турция хочет в скором времени провести заседание межправительственной смешанной экономической комиссии

СОЧИ, 29 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что обсудил во вторник с российским коллегой Сергеем Лавровым возможность увеличения поставок помидоров и других овощей из Турции в РФ.

"Сегодня мы говорили о возможности увеличения квоты на поставку помидоров и других овощей, - сказал Чавушоглу по итогам переговоров. - <...> Мы должны ликвидировать препятствия, чтобы облегчить торговлю".

Турецкий министр подчеркнул, что РФ и Турция интенсивно сотрудничают в различных сферах. "У нас амбициозную цель - увеличить товарооборот до $100 млрд. В этот год из-за пандемии показатели сократились, наблюдаем спад в 20%. Но мы должны увеличить наш товарооборот", - сказал он.

Чавушоглу отметил, что Турция хочет в скором времени провести заседание межправительственной смешанной экономической комиссии. "Мы планируем провести деловой форум для наших предпринимателей в Москве", - добавил глава МИД Турции.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичТурцияРоссияЧавушоглу, Мевлют
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