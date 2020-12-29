Utair намерена получить в 2021 году шесть Boeing 737 NG

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания Utair намерена получить в 2021 году шесть самолетов Boeing 737 NG. Об этом сообщила во вторник пресс-служба перевозчика.

"В 2021 году Utair запланировал получить шесть самолетов Boeing 737 NG", - сказано в сообщении.

В середине ноября прошлого года пресс-служба Utair сообщала, что авиакомпания в 2020 году возьмет в лизинг два самолета Boeing 737 NG в компоновке из 186 мест эконом-класса из-за переноса сроков поставки Boeing 737 MAX. Соответствующий контракт был заключен с лизинговой компанией Carlyle. Кроме того, Utair вела переговоры о приобретении еще двух самолетов данного типа в 2020 году.

В начале 2020 года ТАСС в пресс-службе Utair сообщали, что авиакомпания частично замещает не поставленные ей самолеты Boeing 737 MAX, но полностью это делать не планирует из-за высокой цены Boeing 737 NG.

В настоящее время в парке Utair находятся 10 самолетов Boeing 737 NG. До конца 2020 года компания должна была получить по контракту с производителем шесть новейших Boeing 737 MAX.