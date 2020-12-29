Минсельхоз ожидает роста производства продукции АПК в России в 2020 году более чем на 2%

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Минсельхоз РФ прогнозирует, что рост производства продукции АПК по итогам 2020 года превысит 2% по сравнению с показателем за 2019 год. Об этом говорится в сообщении министерства.

"В целом по итогам года объем производства продукции АПК увеличится более чем на 2%", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева.

Как отметили в Минсельхозе, в 2020 году агропромышленный комплекс России демонстрирует рост по всем основным направлениям - положительные результаты сохраняются в растениеводстве, животноводстве, пищевой и перерабатывающей промышленности. Так, за 11 месяцев индекс производства продукции сельского хозяйства составил 101,5%, пищевой промышленности - 103,9%, напитков - 101,3%. Патрушев напомнил, что, по предварительным данным, российские аграрии собрали один из крупнейших урожаев зерна - 133 млн т в чистом весе. В том числе валовой сбор пшеницы составил 85,9 млн т.

"Это позволит полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка в зерне, в том числе обеспечить предприятия переработки и животноводческие хозяйства, заложить хорошую базу для дальнейшего развития различных отраслей АПК", - подчеркнул министр.

Сбор масличных культур прогнозируется на уровне более 21 млн т. При этом, несмотря на неблагоприятные погодные условия в ряде регионов страны, урожай подсолнечника в этом году выше средних многолетних значений - 13,3 млн т. Также достигнут рекорд в производстве рапса - 2,6 млн т, а сбор сои составил около 4,3 млн т, что на уровне прошлого года.

Овощеводство и животноводство

В последние годы в России отмечается рост производства овощей, плодов и ягод, что способствует снижению их импорта. По данным Минсельхоза, по сравнению с уровнем 2014 года ввоз томатов сократился почти в два раза, а груш и яблок на 36%.

В текущем году урожай овощей в организованном секторе составил около 6,8 млн т, при этом в зимних теплицах зафиксирован абсолютный рекорд - не менее 1,3 млн т. Урожай плодов и ягод в хозяйствах всех категорий увеличился на 2,2%, до 3,5 млн т.

Положительные показатели отмечаются и в отрасли животноводства. Так, производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий в 2020 году, по оценке, составило 15,6 млн т - на 3,2% больше, чем в 2019 году. В том числе производство свиней увеличилось на 9,1%, до 5,5 млн т, крупного рогатого скота - на 0,2%, до 2,8 млн т, птицы - на 0,4%, до 6,7 млн т. Производство молока в хозяйствах всех категорий вырастет на 2,5% и составит 32,1 млн т, а яиц - на 0,4%, до 45,1 млрд шт.

Развитие АПК

В Минсельхозе уверены, что стимул развитию отрасли придает совершенствование мер государственной поддержки, техническая и технологическая модернизация АПК, развитие его научного потенциала, а также повышение спроса на сельхозпродукцию и продовольствие.

"Результаты работы агропромышленного комплекса в 2020 году позволят удовлетворить потребности внутреннего рынка в основных продуктах питания и обеспечить продовольственную безопасность страны по ключевым направлениям", - подчеркнули в министерстве.