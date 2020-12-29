Турция и Великобритания подписали соглашение о свободной торговле

АНКАРА, 29 декабря. /ТАСС/. Министр торговли Турции Рухсан Пекджан и посол Великобритании в республике Доминик Чилкотт подписали во вторник в Анкаре соглашение о свободной торговле между странами. Трансляцию церемонии вел телеканал ТRТ

"Соглашение о свободной торговле с Великобританией станет залогом будущего экономического сотрудничества между двумя странами. Мы рады, что мы выполняем обещания, которые мы давали представителям турецкого и британского бизнеса. Данное соглашение станет знаковым событием в отношениях двух стран, оно вступит в силу 1 января 2021 года и будет касаться всех видов промышленной и сельскохозяйственной продукции", - подчеркнула Пекджан.

Заключение такого соглашения стало необходимо после выхода Великобритании из ЕС (Brexit), с которым у Турции есть договоренности о создании таможенного союза. С 2017 года Брюссель и Лондон вели переговоры об отношениях после Brexit, в течение которых на Соединенное Королевство распространялись все европейские нормы, в том числе связанные с торговлей по правилам единого рынка. 24 декабря ЕС и Великобритания достигли договоренностей о взаимоотношениях после окончания переходного периода 31 декабря.