Эксперты: ведущие банки получили от инвестиционно-банковских операций рекордные $124 млрд

ЛОНДОН, 29 декабря. /ТАСС/. Крупнейшие финансовые институты мира получили в нынешнем году от инвестиционно-банковских операций рекордные $124,5 млрд, стремясь аккумулировать как можно больше средств, чтобы пережить кризисную ситуацию в условиях пандемии. Об этом сообщает во вторник газета Financial Times со ссылкой на провайдера данных Refinitiv.

Такие ведущие банки США, как JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup, получили вследствие таких сделок $37 млрд, или треть всех комиссионных в 2020 году, что стало самой высоким подобным показателем с 2013 года.

Согласно информации аналитической компании Refinitiv, кредиторы заработали рекордные суммы за выпуск и размещение долговых и долевых ценных бумаг таких клиентов, как американская корпорация Boeing, Airbnb (оператор одноименного онлайн-сервиса по аренде жилья) и японская корпорация SoftBank.

По словам аналитика британского банка Barclays Джейсона Голдберга, нынешний год был "очень удачным для организации выпуска и размещения долговых и долевых ценных бумаг". "В нынешнем году отмечен рост в этой сфере, поскольку компании стремились получить доступ к рынкам капитала, чтобы укрепить балансы перед лицом неопределенности, связанной с пандемией", - отметил он.