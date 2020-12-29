Минфин и ЦБ заявили о необходимости остановить телефонное и кибермошенничество в финансах

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Минфин и Банк России заявили о необходимости общими усилиями остановить телефонное и кибермошенничество в финансовой сфере, сообщается в совместном пресс-релизе ведомств. Такое решение было принято на заседании Межведомственной координационной комиссии (МВКК) по реализации стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы.

"Члены МВКК отметили необходимость общими усилиями остановить телефонное и кибермошенничество в финансовой сфере", - отмечается в сообщении.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в свою очередь обратила внимание на необходимость уделять больше внимания инвестиционной грамотности. "В этом году у нас появился массовый розничный инвестор, и мы зафиксировали недобросовестные продажи сложных финансовых инструментов, мисселинг, другие негативные практики. Мы сейчас работаем над мерами по защите начинающих инвесторов, но очень важно также помочь людям самим разобраться, как работает финансовый рынок, как личные финансовые цели связать с финансовыми инструментами, которые позволят решить те или иные проблемы", - отметила она.

Накануне Набиуллина рассказала о личном опыте общения с телефонными мошенниками и посоветовала при подобных звонках сразу класть трубку. Также глава ЦБ призналась, что ее поразила продвинутость и изощренность злоумышленников. При этом по ее словам уже большинство людей сталкивались с мошенниками по телефону.