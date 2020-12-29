Программа модернизации пассажирского транспорта в Пензе оценивается в 4 млрд рублей

ПЕНЗА, 29 декабря. /ТАСС/. Программа по модернизации пассажирского транспорта в Пензе обойдется в 4 млрд рублей. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Лузгин на пресс-конференции во вторник.

Ранее сообщалось, что Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ подготовила концепцию развития общественного транспорта в пензенской агломерации, которая предусматривает введение единого электронного билета и модернизацию подвижного состава.

"Наши планы по обновлению подвижного состава остаются. Кроме участия в федеральной программе Минтранса РФ мы ведем переговоры с ВЭБ.РФ, рассматриваем сценарий с переходом на брутто-контракты, обновлением маршрутов с исключением дублирующих и с введением пересадочных тарифов. Общая стоимость проекта составляет порядка 4 млрд рублей", - отметил Лузгин.

По его словам, в рамках проекта предполагается обновить около 400 автобусов большого и среднего класса. Финансирование брутто-контрактов, при которых перевозчики получают фиксированную плату за свои услуги по контракту, составляет от 200 млн до 600 млн рублей в зависимости от тарифа и частоты курсирования транспорта по маршруту. По словам Лузгина, сейчас ежегодно из бюджета Пензы выделяется около 200 млн рублей на поддержку городского транспорта.

Мэр Пензы добавил, что полномочия по организации пассажирских перевозок будут переданы из муниципалитета на уровень Пензенской области, чтобы у региона была возможность регулировать общественный транспорт не только в Пензе, но и в близлежащих районах, которые составляют пензенскую агломерацию. Это, в частности, поможет убрать дублирующие маршруты.

Лузгин добавил, что в ближайшее время будут подготовлены документы транспортного планирования, которые помогут организовать оптимальную работу общественного транспорта в Пензе. "Мы рассчитываем закончить эту работу в первом полугодии 2021 года и скорректируем наши планы по количеству автобусов, маршруток, исключая их дублирование", - пояснил глава администрации города.