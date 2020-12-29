Стоимость салата "Оливье" в 2020 году выросла на 6,1%

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Стоимость салата "Оливье" в России в этом году выросла на 6,14% по сравнению с 2019 годом - до 364,2 руб., а "селедки под шубой" - на 7,4%, до 169,2 руб., следует из данных Росстата.

По данным статслужбы, инфляция в ноябре составила 4,05% к декабрю 2019 года.

"В среднем по России покупка продуктов, необходимых для приготовления салата "Оливье", обойдется в 386,6 руб. (2,3 кг), что на 6,14% больше, чем год назад. Стоимость "селедки под шубой" составила 169,27 руб. (1,7 кг). Это на 7,4% и 11,8% выше, чем средняя стоимость этих салатов в 2019 году", - говорится в материалах Росстата.

Рецепт салата "Оливье", на основе которого рассчитан индекс "Оливье" Росстата, включает в себя следующие ингредиенты: колбаса вареная - 400 г, огурцы маринованные - 400 г, зеленый горошек - 380 г, яйца куриные - 4 шт., майонез - 200 г, картофель - 400 г, лук репчатый - 100 г, морковь - 200 г.

Индекс "сельди под шубой" рассчитан исходя из следующего рецепта: сельдь соленая - 350 г, яйца куриные - 2 шт., майонез - 300 г, картофель - 400 г, лук репчатый - 100 г, свекла столовая - 300 г, морковь - 200 г.

Рост стоимости самых дорогих ингредиентов - вареной колбасы и сельди - составил 1,7% и 1,55% соответственно. Драйвером для повышения общего индекса салатов в этом году послужил рост цен на свежие и консервированные овощи (рост стоимости картофеля - на 28,7%, моркови - на 24,3%, свеклы - на 12,8%, огурцов маринованных и зеленого горошка - на 8,1%, лука - на 5,4%) и куриные яйца (рост на 9,1%). Кроме того, стоимость майонеза выросла почти на 9%.

В прошлом году стоимость салата "Оливье" выросла на 4,3% против инфляции в 2,7% (в ноябре 2019 года к декабрю 2018 года).

Ситуация в регионах

Больше всего стоимость "Оливье" выросла в Брянской области - на 13,35% (до 392,7 руб.), Дагестане - на 12,7% (до 352 руб.), Кабардино-Балкарии - на 11,6% (до 339 руб.) и Ставропольском крае - на 11,35% (до 350,7 руб.). При этом дороже всего салат "Оливье" обойдется жителям Чукотского автономного округа - 655,1 руб. (-2,2%). Также стоимость традиционного новогоднего салата снизилась в Ханты-Мансийском автономном округе - на 2,3% (до 448,7 руб.).

Стоимость "селедки под шубой" больше всего выросла на Алтае - на 16,1% (до 178,1 руб.), в Новосибирской - на 13,9% (до 167,7 руб.) и Ярославской областях - на 13,7% (до 166,2 руб.), в Удмуртии - на 13,35% (до 156,2 руб.). При этом стоимость салата в Чукотском автономном округе упала на 10,9% (до 403,3 руб.), в этом же регионе он остается самым дорогим.