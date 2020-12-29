Эксперты: господдержка строительных компаний оказалась действенной по всей России

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Господдержка строительных компаний во время пандемии оказалась действенной по всей стране, а не только в отдельных регионах РФ, говорится в аналитическом комментарии агентства Национальные кредитные рейтинги.

"Применяемые инструменты поддержки сектора действительно носят федеральный характер и не локализуются в границах нескольких избранных регионов", - говорится в материале.

Аналитики подсчитали, что в 2019 году на долю строительных компаний, работающих в Москве и Московской области, приходилось примерно 37% прибыли сектора, однако по итогам 10 месяцев этого года доля сократилась до 32% (по данным Федеральной налоговой службы).

Прибыли российских компаний

Говоря о данных по прибыли российских компаний, эксперты отмечают значительные потери предприятий от кризиса 2020 года. Так, за январь - октябрь 2020 года сальдированный финансовый результат (прибыль за вычетом убытка) российских организаций упал на 38,2% к соответствующему периоду предыдущего года. В частности, убыток убыточных предприятий увеличился в 3 раза, до 5 трлн рублей, а прибыль прибыльных - сократилась на 12%, до 13,5 трлн рублей. При этом сельское хозяйство и строительство имеют положительное сальдированный финансовый результат, для них этот показатель вырос более чем на 50% (данные Росстата). Для прибыльных сельхозпроизводителей прибыль в январе - октябре составила 481 млрд рублей.

Самую значительную прибыль среди отраслей с положительной динамикой финансового результата показал сектор информации и связи, в котором прибыль прибыльных компаний за январь - сентябрь текущего года увеличилась на 13%, до 524 млрд рублей.