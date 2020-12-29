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Акции металлургических компаний снижаются на Мосбирже на фоне предложения ФАС о пошлинах

Ранее регулятор предложил ввести экспортные пошлины на стальную продукцию сроком на полгода

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Ценные бумаги металлургических компаний снижаются в ходе торгов на Московской бирже. В частности, акции компании НЛМК подешевели на 5,7% к отметке закрытия предыдущих торгов, в моменте достигая 207,42 рубля за штуку, свидетельствуют данные торгов.

Кроме того, по состоянию на 16:00 мск, акции ММК теряют 5,2%, "Северстали" - 4,54%, а "Мечела" - 4,03%.

Котировки металлургических компаний снижаются на фоне предложения Федеральной антимонопольной службы России ввести экспортные пошлины на стальную продукцию сроком на полгода.

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