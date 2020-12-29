В СФ предложили ввести мораторий на расторжение договора аренды до конца 2021 года

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект о введении моратория на расторжение договора аренды по причине долгов арендатора до конца 2021 года. Документ, который направлен в правительство РФ для отзыва, есть в распоряжении ТАСС.

"Законопроектом предлагается ввести мораторий на расторжение договора аренды по инициативе арендодателя на срок до конца 2021 года исключительно для случаев наличия задолженности по арендной плате", - говорится в пояснительной записке.

По словам сенатора, принятые в 2020 году изменения в законодательство, которые дают право арендатору отказаться от исполнения договора аренды в одностороннем порядке в случае незаключения дополнительного соглашения об уменьшении арендной платы, не являются нормами, не защищают права арендаторов. "Под удар попали те арендаторы, которые вложили большие суммы в неотделимые улучшения арендованных помещений и которым невыгодно расторгать или отказываться от договора аренды", - добавил Кутепов.

"В указанных случаях арендодатель не заключает соглашение об уменьшении арендной платы или отсрочки арендной платы или просто не отвечает на обращение арендатора. Молчание арендодателя не является согласием на предложение арендатора, арендатор не отказывается от договора, арендодатель выходит в суд на взыскание задолженности по арендной плате, что приводит к еще большему ухудшению положения арендатора", - пояснил сенатор.

В июне был принят правительственный закон о принятии неотложных мер для обеспечения устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения коронавируса, одна из норм которого дает право пострадавшим в условиях пандемии предприятиям малого и среднего бизнеса досрочно расторгать договоры аренды недвижимости без штрафных санкций.