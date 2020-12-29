В Белоруссии заявили, что договорились с РФ по нефти и газу на выгодных для себя условиях

МИНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Белоруссия договорилась с Россией о поставках нефти и газа на 2021 год на выгодных для себя условиях. Об этом заявил во вторник журналистам премьер-министр республики Роман Головченко.

"Как всегда, переговоры любого рода сопровождаются определенным торгом относительно условий. Но в принципе все закончилось для Беларуси на хороших, выгодных условиях", - приводит его слова агентство БелТА.

Остановившись на договоренностях по газу, премьер-министр отметил, что цена для Белоруссии "очень комфортная". Головченко также обратил внимание на то, что она сохранилась практически на уровне 2020 года. "Если говорить о текущем уровне цен на мировых спотовых рынках, то Беларусь покупает газ практически в два раза дешевле по сравнению со складывающимися мировыми ценами", - добавил он. Как указал премьер, Белоруссия - это второй крупнейший европейский покупатель природного газа у "Газпрома". "Поэтому вполне естественно, что для крупного покупателя существует специальная цена. Это во всех сферах бизнеса нормальное явление", - сказал Головченко.

Глава правительства также напомнил, что по поставкам нефти со всеми крупными поставщиками контракты подписаны. "Буквально несколько еще осталось не очень крупных поставщиков, это чисто технические вопросы", - пояснил он.

Отвечая на вопрос о межбюджетном трансферте при расчетах за российскую нефть, премьер-министр отметил, что этот механизм был частью более широкого пакета договоренностей и его продление не предусматривалось на 2021 год. "Межбюджетный трансферт был разовой акцией, если так можно ее назвать. Ее продление не предусматривалось на будущие годы. В принципе, мы хотим уходить от любого рода трансфертов в межгосударственных отношениях. Это не очень рыночный инструмент", - сказал он.

27 декабря Головченко сообщил, что Минск подписал контракты с рядом крупных поставщиков нефти из РФ в 2021 году, а до конца года будут подписаны все контракты. При этом, по его словам, объем поставок будет определяться экономической целесообразностью, но "российская сторона готова поставить объем под максимальные потребности - до 18 млн тонн".

Конфликт вокруг топлива

Москва и Минск лишь в конце марта 2020 года смогли договориться по вопросу формирования цены поставляемой в республику российской нефти в текущем году, так как Белоруссия отказалась уплачивать компаниям из РФ премию к рыночной цене на поставляемое сырье. Из российских компаний поставки продолжила с начала 2020 года только группа "Сафмар" Михаила Гуцериева.

На этом фоне Белоруссия начала закупать нефть у альтернативных поставщиков в Саудовской Аравии, Норвегии, Азербайджане, США. В конце марта возобновились поставки нефти от крупных российских компаний, так как стороны достигли договоренности, по которой компании из РФ согласились снизить размер премии с $11,7 до $4,7 за тонну, причем эти средства должны были компенсироваться из российского бюджета (урегулироваться межбюджетными расчетами). 28 декабря текущего года в Минфине Белоруссии сообщили, что механизм межбюджетного трансферта при расчетах за нефть с Россией на 2021 год не рассматривается.