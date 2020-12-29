Мишустин назначил новым замглавы ФАС Геннадия Магазинова

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил новым заместителем главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Геннадия Магазинова, следует из распоряжения правительства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Назначить Магазинова Геннадия Геннадьевича заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы", - говорится в документе.

Кроме того, другим распоряжением премьер-министр освободил от должности заместителя главы Федеральной антимонопольной службы Александра Редько. "Освободить Редько Александра Викторовича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы по его просьбе", - говорится в документе.

Ранее Геннадий Магазинов занимал должность начальника аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Шаскольского, который в ноябре этого года возглавил антимонопольную службу.

Александр Редько занимал должность заместителя главы ФАС с 2015 года. С 2008 года был помощником Игоря Шувалова, занимавшего тогда должность первого заместителя председателя правительства. В 2004-2006 годах занимал различные должности в аппарате президента РФ.