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НМТП исключили из прогнозного плана приватизации на 2020-2022 годы

"Новороссийский морской торговый порт" на 20% принадлежит государству, еще 62% принадлежат подконтрольной государству "Транснефти"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП), который на 20% принадлежит государству, исключен из прогнозного плана приватизации на 2020-2022 годы, следует из распоряжения правительства РФ.

Еще 62% НМТП принадлежат подконтрольной государству "Транснефти".

Ранее Счетная палата сообщала, что видит риск неисполнения прогнозного плана приватизации федерального имущества в части крупных пакетов. При этом в СП отметили, что НМТП актив, который может быть интересен инвесторам.

Ранее 29 декабря министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Минфин не планирует крупных приватизационных сделок в 2021 году.

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