Минпромторг не исключает потребности легпрома в господдержке маркировки остатков товаров

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Минпромторг РФ не исключает, что участникам оборота легкой промышленности может потребоваться поддержка государства в вопросе маркировки остатков товаров. Об этом ТАСС сообщили министерстве.

С 1 января 2021 года в России будет запрещен оборот немаркированных товаров легкой промышленности. До 1 февраля 2021 года все участники оборота обязаны промаркировать товарные остатки, не реализованные до 1 января 2021 года. "Вопрос маркировки остатков прорабатывается Минпромторгом России и Оператором-ЦРПТ совместно с представителями отрасли в рамках отраслевых проектно-экспертных и рабочих групп. Принимая во внимание опыт предыдущих товарных групп и влияние острой эпидемиологической обстановки на рыночную конъюнктуру, мы понимаем, что в данном вопросе бизнесу может потребоваться поддержка со стороны государства", - отметили в министерстве.

При этом в Минпромторге РФ подчеркнули, что информационная система маркировки полностью готова к введению обязательной маркировки товаров легкой промышленности. "С учетом периода проведения добровольного эксперимента у отрасли легпрома было полтора года на подготовку. Сроки введения обязательных требований и правила маркировки обсуждались с бизнесом и утверждены год назад. Поэтому мы считаем, что времени на подготовку было достаточно. Значительная часть представителей отрасли работают как с обувью, так и с товарами легкой промышленности, и уже отработали основные бизнес-процессы по работе с маркированными товарами и готовы соблюдать вводимые требования. Однако всегда есть и те, кто отложил подготовку на последний момент", - пояснили в Минпромторге.

О маркировке

С 1 июля 2020 года обязательной стала маркировка табака, лекарств и обуви. До конца текущего года вводится цифровая маркировка парфюмерии, фототоваров, шин и покрышек, а в 2021 году - пяти групп изделий легкой промышленности и молочной продукции.

Кроме того, проводится эксперимент по маркировке бутилированной воды.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров.

Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, являющийся частным партнером в ГЧП.