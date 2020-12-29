Роман Абрамович возглавил рейтинг упоминаемости бизнесменов из России в иностранных СМИ

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российский миллиардер, владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович возглавил рейтинг, составленный компанией LexisNexis, по числу упоминаний в иностранных средствах массовой информации российских бизнесменов по итогам 2020 года. Он также возглавлял этот рейтинг по итогам 2019 года, а также по итогам первого полугодия текущего года. Как и годом ранее, большинство публикаций было посвящено футбольной тематике, сообщает во вторник издание Forbes со ссылкой на исследование.

На втором месте рейтинга - президент Inteco Management Елена Батурина, о которой зарубежные СМИ в этом году писали 1 тыс. 391 раз. Замыкает тройку лидеров владелец мессенджера Telegram Павел Дуров. Отмечается, что Дуров упоминался в СМИ 1 тыс. 245 раз в основном по двум тематикам: разблокировка мессенджера Telegram в России, а также закрытие проекта по созданию криптовалюты TON.

На четвертом месте расположился бывший совладелец Mail.Ru Group Юрий Мильнер (946 упоминаний) за счет запущенного в 2015 году проекта Breakthrough Listen, который отслеживает миллионы ближайших к Земле звезд в надежде обнаружить следы присутствия инопланетян. Пятое место занял предприниматель Олег Дерипаска, о котором в этом году писали 907 раз.

Также в десятку самых упоминаемых в иностранных СМИ российских миллиардеров вошли член наблюдательного совета "Альфа-групп" Герман Хан, основатель TCS Group Holding Олег Тиньков, глава "Лукойла" Вагит Алекперов, совладелец USM Holdings Алишер Усманов и основатель "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.

При проведении исследования эксперты компании LexisNexis Russia изучили упоминаемость 200 российских бизнесменов, вошедших в рейтинг миллиардеров Forbes-2020, в публикациях англоязычных СМИ всего мира.