Росстандарт в 2020 году отозвал более 647 тыс. автомобилей

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Росстандарт согласовал отзыв 647,6 тыс. транспортных средств всех сегментов в рамках 146 программ отзыва, сообщила пресс-служба ведомства.

"Росстандарт, являющийся органом государственного надзора за конструктивной безопасностью автомобилей, в 2020 году согласовал 146 программ мероприятий (добровольный отзыв) по предотвращению причинения вреда при эксплуатации транспортных средств. Общее количество отозванных транспортных средств составило 647 561 ед.", - говорится в сообщении. Ведомство отмечает, что причиной отзыва могут стать как конструктивные нарушения, так и технологические, которые могут нанести вред жизни и здоровью людей.

Росстандарт в этом году отзывал автомобили всех сегментов - от бюджетных до премиальных. "В 2020 году под отзыв подпали автомобили премиум-класса Bentley Bentayga и Lamborghini Urus, ООО "Тойота Мотор" отозвало порядка 239 тыс. автомобилей, ПАО "Автоваз" в 2020 году объявляло четыре добровольных отзыва, под которые подпали около 104 тысяч автомобилей, более 40 отзывных кампаний объявляло за 2020 год АО "Мерседес-Бенц РУС", - говорится в сообщении.

Росстандарт в 2019 г. согласовал отзыв 649,6 тыс. транспортных средств всех сегментов в рамках 139 программ отзыва.