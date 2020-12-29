Экспорт ветеринарных вакцин Россельхознадзора в 2020 году превысил 2 млрд рублей

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Экспорт ветеринарных вакцин Россельхознадзора в 2020 году составил более 2,2 млрд рублей. Об этом сообщает корпоративное издание Россельхознадзора "Ветеринария и жизнь" со ссылкой на главу ведомства Сергея Данкверта.

"Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ" Россельхознадзора) за 2020 год поставил на экспорт ветеринарных препаратов на сумму 2,2 млрд рублей", - написало издание.

В 2019 году доходы ВНИИЗЖ от экспорта ветпрепаратов составили чуть более 2 млрд рублей, уточнил глава Россельхознадзора. Больше всего импортеров интересует российская вакцина от ящура производства ВНИИЗЖ. Этот препарат в 2020 году поставлен в 21 страну на сумму в 2,1 млрд рублей.

Иностранных покупателей интересуют также вакцины ВНИИЗЖ от болезней крупного и мелкого рогатого скота, птиц и свиней, отметил глава ведомства.

Кроме того, как пишет издание, Россельхознадзор ведет переговоры с десятью странами о поставках вакцин от ящура и болезней птиц. Среди потенциальных покупателей препаратов ВНИИЗЖ - Китай.

В целом за 2020 год научно-производственное учреждение Россельхознадзора реализовало ветпрепаратов на сумму 2,7 млрд рублей. Из этой суммы 18% составили продажи продукции в России, 82% пришлось на экспорт, отметило корпоративное издание ведомства.

Планы на 2021 год

По данным издания, в 2021 году ВНИИЗЖ планирует выпустить около 3 млрд доз вакцин. "Запланирована общая сумма реализации по вакцинам на 2021 год в размере 2,9 млрд рублей", - рассказал "Ветеринарии и жизни" Данкверт.

Планируется, что основные продажи на внешнем рынке составят препараты для профилактики болезней крупного, мелкого рогатого скота и свиней. На внутреннем рынке основная ставка делается на продажу вакцин для птицеводческих хозяйств.

Издание напомнило, что в числе новых разработок института - инактивированная сорбированная вакцина "Карнивак-Ков" для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 у животных. Планируется, что этот препарат будет готов в январе 2021 года. Известно, что новой вакциной уже заинтересовались в США, Евросоюзе и Сингапуре, отметило корпоративное издание Россельхознадзора.