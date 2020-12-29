"Транснефть" и "Сургутнефтегаз" договорились о прокачке 61,28 млн тонн нефти в 2021 году

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. "Транснефть" и "Сургутнефтегаз" договорились о транспортировке 61,278 млн тонн нефти в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. Об этом говорится в сообщении "Транснефти".

Соответствующий договор был заключен 29 декабря.

По данным "Транснефти", размер сделки в денежном выражении не превысит 135,6 млрд рублей.

Долгосрочное регулирование тарифов на транспортировку нефти по системе магистральных нефтепроводов "Транснефти" осуществляет Федеральная антимонопольная служба. Правительство РФ в ноябре 2020 года утвердило ежегодный рост тарифов "Транснефти" на 10 лет по принципу инфляция минус 0,1%. На 2021 год тарифы для монополии были индексированы на 3,596%.