В Венесуэле собираются вакцинировать "Спутником V" 10 млн человек

БОГОТА, 29 декабря. /ТАСС/. Власти Венесуэлы подписали с российской стороной соглашение о поставках вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом заявила во вторник исполнительный вице-президент южноамериканской страны Дельси Родригес.

"Венесуэла только что подписала контракт на приобретение вакцины "Спутник V", мы находимся на первом этапе, [на котором] вакцину получат 10 млн человек, и мы уже занимаемся планированием этой фазы", - заявила Родригес. Ее слова транслировал телеканал TeleSUR.

Родригес добавила, что препарат "Спутник V" является безопасным. "Мы готовы начать вакцинацию как можно скорее", - добавила вице-президент.

12 декабря Николас Мадуро Герра, сын президента Венесуэлы Николаса Мадуро, одним из первых в стране привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V" в рамках клинических испытаний. Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров, присутствовавший при вакцинации сына главы Боливарианской Республики, сообщил ТАСС, что он после прививки "чувствует себя превосходно и гордится возможностью испытать на себе" разработанный и произведенный в Москве препарат.

Ранее сообщалось о получении Каракасом 2 тыс. доз российской вакцины для того, чтобы принять участие в третьей фазе клинических испытаний. Исполнительный вице-президент республики Дельси Родригес также выступала с предложением о локализации ее производства в карибском государстве.

Правительство Венесуэлы сообщило о первых двух случаях инфицирования в стране 13 марта, в тот же день был введен режим чрезвычайного положения. 17 марта Мадуро объявил о решении ввести карантин на всей территории страны. К настоящему времени в республике зарегистрировано 112 636 случаев заражения коронавирусом, количество летальных исходов - 1018.