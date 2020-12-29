РТК разработала единые рекомендации по оплате труда бюджетников

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разработала единые рекомендации по установлению систем оплаты труда работникам государственных и муниципальных учреждений на 2021 году. Об этом сообщили журналистам в секретарите вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

"Участники обсудили проект Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2021 год. Рекомендации были разработаны Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений для обеспечения единых подходов к регулированию заработной платы работников организаций бюджетной сферы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рекомендации содержат как общие подходы регулирования системы оплаты труда работников бюджетных учреждений, так и отражают отраслевую специфику в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта и учреждений ветеринарии.

"Они будут учитываться при разработке нормативно-правовых актов, касающихся оплаты труда работников этих учреждений", - сообщили в секретарите.

Ранее Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение до 1 марта предложить меры по совершенствованию оплаты труда педагогов с учетом МРОТ не ниже прожиточного минимума. Соответствующее поручение вошло в список поручений по итогам ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина, состоявшейся 17 декабря. При этом срок выработки предложений по созданию отраслевой системы зарплаты медработников и компенсационных и стимулирующих выплат перенесен с 20 сентября 2020 года на 20 марта 2021 года постановлением правительства.